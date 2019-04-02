Мордашов договорился о покупке 42% «Ленты»

Москва, 2 апреля. Инвестиционная компания «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о подписании соглашения с Luna Inc. и Европейским банком реконструкции и развития о покупке 41,9% акций ритейлера «Лента», говорится в пресс-релизе организации.

Общая сумма сделки равняется примерно 729 миллионам долларов, отметили в компании.

По данным пресс-службы «Севергрупп», завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, в том числе, одобрения Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки компания Мордашова объявит обязательное предложение акционерам расписок «Ленты» по покупке их бумаг за 3,6 доллара за расписку или 18 долларов за акцию.

Согласно данным, сделка будет завершена до конца мая этого года, если условия будут выполнены в соответствии с договоренностями.

«Мы уверены, что объединив профессионализм команды топ-менеджеров и высочайшую корпоративную культуру «Ленты» с опытом «Севергрупп» в построении и управлении бизнесами... мы сможем укрепить позиции компании как лидера на розничном рынке с точки зрения клиентоориентированности, предложения и лояльности потребителей», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора «Север групп» Алексея Мордашова.

Напомним, до момента сделки крупнейшими акционерами «Ленты» были компания TPG Group, которой принадлежит Luna Inc., и Европейский банк реконструкции и развития. Доля акций, которая находится в свободном обращении, составляет, по оценки компании, примерно 57,22%.