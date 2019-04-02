В Раде спрогнозировали последствия победы Порошенко или Зеленского

Киев, 2 апреля. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович дал прогноз дальнейшего развития событий на Украине в случае победы на выборах Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

По его словам, вне зависимости от того, какой кандидат в результате одержит победу, ситуация в стране принципиально не поменяется. Если победит Порошенко, то произойдет дальнейшая консервация его режима. Если же победу одержит Зеленский, то в стране просто поменяется элита. Рабинович подчеркнул, что права президента на Украине ограничены.

«Президент имеет права — просто ничего. Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора и секретаря СНБО. Это все непринципиальные вопросы. Он не может создать коалицию, у него ничего нет в парламенте. Новый президент ничего не решит», — подчеркнул депутат, выступая в эфире телеканала News One.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 90% бюллетеней в первом туре президентских выборов все еще лидирует Владимир Зеленский, у которого 30,26% голосов. Его главный соперник Петр Порошенко, который тоже прошел во второй тур, смог набрать 15,99% голосов.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. В понедельник Центральная избирательная комиссия Украины официально заявила о втором туре выборов президента страны. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля. Отметим, что в выборах не участвовали примерно 11 млн украинцев, которые проживают в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или на момент голосования находились в России.