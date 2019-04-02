Эксперт напомнил Гуайдо, чем закончилась попытка смены власти в Китае

Верховный суд Венесуэлы потребовал от Конституционной ассамблеи лишить Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за того, что так называемый «исполняющий обязанности президента» нарушил запрет судебного органа и выехал из страны.

«Председателю Конституционной ассамблеи будет направлено ходатайство о снятии парламентской неприкосновенности с Хуана Гуайдо за невыполнение решений суда», — приводит слова председателя суда Майкела Морено газета El Nacional.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заметил, что прогнозировать, как теперь будет развиваться ситуация в Венесуэле, достаточно сложно.

«Официальные власти и Николас Мадуро нацелены на то, чтобы ограничить Гуайдо пространство для маневра. Это понятно, я бы даже сказал, что Мадуро относится к Гуайдо, который не скрывает своих связей с американцами, слишком либерально. Гуайдо не скрывает также и того, что его задача — фактически подвести Мадуро под монастырь», — говорит эксперт.

Он напомнил Гуайдо, чем закончилась попытка смены власти в Китае.

«Давайте вспомним, как отнеслись к оппозиции в Китае, когда там произошла попытка смены режима в 1989 году. На площадь Тяньаньмэнь вышли протестующие, и правительство КНР сразу же нейтрализовало протестные выступления. То есть фактически власти действовали превентивно», — продолжает американист.

Эксперт добавил, что законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро старается действовать строго в правовом поле.

«В случае с Венесуэлой, я бы сказал, Мадуро настроен очень либерально. Тем не менее, мы видим попытки ограничить Гуайдо. Все это делается в законном поле, по правилам. Я думаю, что Каракас будет постепенно ограничивать влияние Гуайдо, отвоевывать у него поле для маневра», — резюмировал Константин Блохин.

Напомним, политический кризис в Венесуэле разгорелся после того, как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». Его сразу же признали Соединенные Штаты и их ближайшие союзники. Россия в свою очередь однозначно заявила, что легитимным главой государства является Николас Мадуро, поскольку его избрал народ. 23 марта стало известно о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными. Самолеты из РФ прилетели в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.