Итоги первого тура выборов на Украине и прогнозы второго. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель-историк, общественный деятель Николай Стариков анализирует итоги первого тура выборов президента на Украине.

Победа Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине совсем неудивительна. Прогнозы и опросы давно прочили эту победу именно ему. Что касается второго места Петра Порошенко — оно тоже вполне закономерно. Имея в руках властные рычаги и возможности манипуляций голосами части Донбасса, миллионов «заробитчан», не получивших возможности голосования в России, организовать себе второй тур нынешний глава Украины был просто обязан.

Победители первого тура очевидны. При этом Зеленский может чувствовать себя триумфатором (более 30% голосов при почти 16% у Порошенко). Правда, при одном условии — что он играет на победу. Что влияние на него, договоренности с ним господина Игоря Коломойского таковы, что целью всей избирательной кампании Зеленского является не «торговля и заработок», а реальная победа во втором туре.

При этом хочется отметить: при всей заочной (пока!) полемике между участниками второго тура Владимир Зеленский уже оказал Петру Порошенко одну большую услугу. Он не допустил до второго тура Юлию Тимошенко. Именно она, кстати, является главным аутсайдером выборной гонки. Вновь шла к выбранной цели, вновь шансы были, но появление нового кандидата в общем списке перечеркнуло все карты.

В этом смысле те, кто называл Зеленского «помощником» Юлии Тимошенко по приходу к власти, уже могут извиняться перед своей аудиторией. Если кому популярный артист и спутал карты, так это «женщине с косой». Но говорить о закате политической карьеры Юлии рановато — на Украине до последнего времени тасовали одну и ту же колоду старых политических «карт». Говорить, что настала новая эпоха, пока оснований нет.

Равно как и пророчить объединение Зеленского и Тимошенко во втором туре — дистанцирование от всех старых украинских политиков дает комику возможность собирать голоса не только тех, кто его любит «за телевизор и юмор», но еще и голоса «против всех». А это куда больше, чем те 14%, которые набирает Юлия Владимировна. Чтобы она набрала как можно меньше, команда Порошенко применила все имеющиеся технологии. Был выставлен кандидат-двойник — тоже Ю. В. Тимошенко. Только мужчина. Набрал он порядка 1% — и эти голоса не попали к Тимошенко-женщине.

Но главная сенсация этих выборов, как пишут некоторые журналисты, — Игорь Смешко (почти 6%). Вряд ли вам что-то говорит эта фамилия бывшего шефа СБУ, а он между тем занял шестое место и обогнал даже известного всем Олега Ляшко (примерно 5,5%). Главной сенсацией господин Смешко стал потому, что его и на Украине никто не знает, а он показал такой неплохой результат, практически не ведя избирательной компании.

Секрет успеха тут прост — именно на Смешко, судя по всему, списывались голоса за Тимошенко и некоторых других кандидатов. Но главным было — забрать голоса Юлии и не дать ей попасть во второй тур. Что и сделано. При этом подобный сценарий описывался и фигурировал в «узких кругах» очень давно. Так что непрохождение Тимошенко сенсацией назвать может только тот, кто не погружен в украинскую предвыборную кухню.

Именно поэтому кандидатов так много — надо, чтобы голоса недовольных киевской властью были размазаны между многими кандидатами и не смогли бы попасть к одному. Это же дает возможность и для фальсификаций, о чем писалось еще задолго до выборов. А чтобы это было понятно всем, в ночь подсчета голосов министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала «Украина» заявил, что результаты президентских выборов на Украине обжаловать невозможно.

Что еще бросается в глаза сразу после анализа итоговых цифр: почти 12% набрал Юрий Бойко, другой кандидат Александр Вилкул набрал порядка 4%. Вместе — это 16% и это проход во второй тур. Перед нами еще одна технология — и на этот раз технология обеспечения попадания Порошенко во второй тур.

Чтобы не дать условно «пророссийски настроенному электорату» получить своего кандидата во втором туре, голоса таких людей просто раскололи на двух кандидатов. Сделано это было так: в конце 2018 года партия «Оппозиционный блок» поделилась на две «выборные части». Юрий Бойко выдвинулся в президенты Украины от другой партии — «За життя» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Следом и сам «Оппоблок» выдвинул своего кандидата Александра Вилкула, исключив Бойко и Сергея Левочкина из партии. Вилкула поддержал путем снятия своей кандидатуры и еще один условно «пророссийский» кандидат — Евгений Мураев. Итог налицо — те избиратели, что выступают за окончание гражданской войны, переговоры с Донбассом и добрые отношения с Россией, во втором туре своего представителя не получили.

А ведь если бы подобный кандидат был один в первом туре, то к нему перешла бы и часть голосов, которые проголосовали «против всех» за Зеленского. В итоге во втором туре оказался бы артист — комик без программы и матерый политик Юрий Бойко. И даже в случае победы не очень понятного пока Зеленского было бы видно, сколько граждан Украины выступает за совершенно иной политический курс.

Но именно поэтому и нет Бойко во втором туре. А есть Зеленский и Порошенко. Это значит, что вариантов на самом деле два. Но оба они не имеют никакого отношения к улучшению ситуации на Украине.

Вариант первый — теперь менее вероятный, чем неделю назад: победа во втором туре Порошенко. Вероятность этого понизилась за счет исторической склонности украинской элиты к предательству. Вот взять упомянутого выше Сергея Левочкина. Кто забыл — это глава администрации Виктора Януковича во время госпереворота. Предал, помог Штатам свергнуть шефа и спокойно живет на Украине. После поражения Порошенко число желающих его продать и предать возрастет кратно. И тут самое главное — реальные намерения Зеленского и Коломойского.

Второй вариант — победа Зеленского. Хочется отметить, что в последнее время во многих странах к власти приходят те, кого там еще недавно было невозможно представить: президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп. И это играет на пользу Зеленскому. Тем более что ни один из президентов Украины до сих пор ни разу хорошего итога своего правления не показал. Их либо свергали, либо в лучшем случае просто ненавидели. Так что Зеленскому особо бояться нечего — не с чем сравнивать. Стать хуже других ему будет сложно.

Однако победа Зеленского несет за собой совсем иную политическую реальность. Эта реальность не только в появлении совершенно нового главы государства, а в том, что он не имеет никакой партии. Напомню, что Украина — президентско-парламентская республика, что означает необходимость для главы страны иметь контроль над парламентом. Иметь там свою партию и союзников. У Зеленского там нет никого, что делает его слабым, уязвимым и зависимым. Это значит, что сразу после борьбы за пост президента неминуемо начнется схватка за депутатские мандаты — голосование осенью 2019 года.

Получается, что победа Порошенко — это продолжение войны и нестабильности. Победа Зеленского — еще большая нестабильность и продолжение войны.

Поэтому хочется отметить — такая «непредсказуемость выборов» на Украине вовсе не является их достоинством. Как мы уже поняли, настоящей конкуренции нет — между собой соревнуются два вида на одну и ту же политику! Один курс — проамериканский, курс на войну и претензии к России в разных формах. Поэтому восторгаться происходящим в Киеве могут лишь наивные люди либо российские либералы. На самом деле нет никакой предсказуемости — в ключевых вопросах предсказуемость как раз 100%-ная!

Сейчас строить прогнозы на второй тур бессмысленно — надо посмотреть развитие событий. При этом события все равно будут развиваться в понятном направлении, разницы никакой для нас нет. Не надо питать никаких иллюзий касаемо Зеленского — это не Богдан Хмельницкий.

Что же касается России, то наша правильная позиция должна быть такой. Результаты выборов не признавать при любом их итоге. Донбассу дать паспорта России. Далее заявить, что Россия готова дать гражданство всем, имеющим украинский паспорт, кроме нацистов и воров. И обязательно прервать транзит нашего газа через территорию Украины.