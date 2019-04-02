Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответственности за данные о лекарствах
Москва, 2 апреля. Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили правительственные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект направлен на введение ответственности за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
В частности, за соответствующие действия предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом уточняется, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за соответствующие правонарушения несут административную ответственность как юридические лица.
Подробнее о законопроекте в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал депутат Александр Петров.
«Эта инициатива напрямую связана с принятым ранее законом о маркировке лекарственных препаратов, первый этап вступления в силу которого намечен на 2020 год. Заработает всероссийская электронная база данных.
Если лекарства будут неправильно промаркированы и выпущены на рынок, если лекарства не будут маркироваться, то за это, безусловно, должна наступать ответственность», — заявил парламентарий.
При этом член комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что вопрос маркировки — это вопрос борьбы с фальсификатом, а также возможности для каждого пациента или медицинского работника проверить, когда и кем выпущен препарат, подтверждается ли эта информация в базе данных.
«Если мы вводим какие-то базовые законы, которые накладывают обязанность на производителей или поставщиков лекарственных средств, то, безусловно, за их невыполнение должна следовать административная ответственность.
Данный законопроект направлен на то, чтобы этот базовый закон подкрепить финансами, чтобы люди чувствовали, что это действительно серьезно», — подытожил Петров.