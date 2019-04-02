Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответственности за данные о лекарствах

Москва, 2 апреля. Депутаты Госдумы во втором чтении одобрили правительственные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект направлен на введение ответственности за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

В частности, за соответствующие действия предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом уточняется, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за соответствующие правонарушения несут административную ответственность как юридические лица.

Подробнее о законопроекте в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал депутат Александр Петров.

«Эта инициатива напрямую связана с принятым ранее законом о маркировке лекарственных препаратов, первый этап вступления в силу которого намечен на 2020 год. Заработает всероссийская электронная база данных. Если лекарства будут неправильно промаркированы и выпущены на рынок, если лекарства не будут маркироваться, то за это, безусловно, должна наступать ответственность», — заявил парламентарий.

При этом член комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что вопрос маркировки — это вопрос борьбы с фальсификатом, а также возможности для каждого пациента или медицинского работника проверить, когда и кем выпущен препарат, подтверждается ли эта информация в базе данных.