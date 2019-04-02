Суд в Ростове приговорил к колонии экс-офицера, воевавшего за ИГ в Сирии

Ростов-на-Дону, 2 апреля. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Дениса Хисамова, воевавшего в Сирии на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Помимо этого, Хисамова лишили воинского звания капитана запаса.

По версии следствия, уроженец Краснодара принимал участие в деятельности террористической группировки на территории Сирии с 1 января 2016 года по 20 апреля 2017 года. Перед этим он прошел обучение в лагере спецподготовки в пригороде Ракки.

Суд полагает, что Хисамов вел скрытное наблюдение за сторонами конфликта в Сирийской Арабской Республике (САР), принимал участие в вооруженных столкновениях, а с осени 2016 года вербовал сторонников на территории Турции.

Экс-офицера задержали в апреле 2017 года, тогда он находился на территории Турции с документами гражданина Таджикистана. Осенью этого года МВД Таджикистана заявило, что российского военного в звании капитана и экс-сотрудника Минобороны РФ Хисамова экстрадировали из Турции, поскольку он воспользовался поддельными таджикскими документами для въезда из Сирии в турецкое государство. В ноябре 2017 года Хисамова передали правоохранительным органам России.

Стоит отметить, что Россия ведет активную борьбу с терроризмом. Спецподразделения Росгвардии совместно с другими силовыми структурами за три года ликвидировали 200 террористов, уничтожили 500 схронов и тайников с оружием и боеприпасами. По словам директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, противодействие террористическим угрозам является одним из важнейших направлений федеральной службы.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Правительственные войска Сирии к настоящему времени освободили практически всю территорию страны от контроля незаконных вооруженных бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.