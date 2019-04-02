Смерть Началовой стала для россиян одним из самых запомнившихся событий марта

Москва, 2 апреля. Смерть певицы Юлии Началовой стала для россиян одним из самых запомнившихся событий марта. Опрос на эту тему провели социологи «Левада-центра».

Участники исследования рассказали, что помимо смерти 38-летней артистки и ее похорон на Троекуровском кладбище, им запомнились и другие события. В частности, празднование пятилетия присоединения Крыма к России, отставки губернаторов ряда регионов, а также принятие Государственной думой закона о наказании за фейковые новости.

В числе запомнившихся мировых событий, по данным опроса, попали отставка Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана, крушение Boeing в Эфиопии, а также теракт в Новой Зеландии, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, отец Началовой заявил, что ее первый муж Дмитрий Ланской часто критиковал лишний вес исполнительницы, и из-за него она довела себя до анорексии. Бывший супруг звезды считает, что СМИ распространяют недостоверные сообщения о нем, из-за которых его детей в школе подвергают травле. На похороны бывшей супруги он не пришел. По его словам, после смерти матери он старается «не посещать подобные мероприятия».

У певицы осталась 13-летняя дочь Вера. Ее отцом является бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин. В конце марта он рассказал, с кем хочет жить оставшаяся без матери девочка.