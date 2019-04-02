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Божена Рынска сообщила о смене фамилии

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Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Москва, 2 апреля. Светская львица и блогер Божена Рынска взяла фамилию ныне покойного супруга Игоря Малашенко в сентябре прошлого года. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

Журналистка обратилась к представителям СМИ с просьбой не называть ее Боженой Рынска.

«Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — сообщила она.

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Напомним, Игорь Малашенко скончался 25 февраля текущего года на 65-м году жизни в Испании. Сообщалось, что токсикологическая экспертиза, проведенная по факту смерти медиаменеджера и одного из основателей телевизионного канала НТВ, ничего странного не выявила. Прощание с Малашенко прошло в российской столице 18 марта.

Светская львица Рынска позже призналась, что винит себя в смерти супруга. По ее словам, он был один, а она находилась в Вильнюсе. Однако она собиралась отправиться к мужу.

Как сообщало издание «Утро.ру», теперь Рынска осталась буквально без денежных средств к существованию, потому что ее муж ничего ей не завещал.

Смерть Малашенко стала тяжелым ударом для его супруги, которая сразу же попала в медицинское учреждение. В интервью телеведущей и журналистки Ксении Собчак она рассказала, что поездка мужа в Испанию стала для нее неожиданностью. Последние шесть месяцев, по словам женщины, он делил имущество с экс-супругой и детьми. По мнению Рынской, именно изматывающий судебный процесс и стал причиной гибели Малашенко.

Автор: Сергей Петров
Источник: Facebook
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