Комитет Госдумы поддержал проект о закреплении «22-й кнопки» за городскими каналами

Москва, 2 апреля. Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязанности операторов кабельных сетей обеспечивать трансляции муниципальных телеканалов.

Соответствующие поправки в закон РФ «О СМИ» и Федеральный закон «О связи» подготовила группа депутатов и сенаторов нижней и верхней палат парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам несколько лет назад удалось зафиксировать региональные каналы на 21 позиции. В первую очередь это актуально для кабельных сетей. Пришло время зафиксировать и муниципальные каналы, которых, естественно, больше, чем региональных», — рассказал о законопроекте один из его авторов, депутат Сергей Боярский.

Депутат отметил, что это каналы, которые рассказывают о «насущной местной повестке, и они нужны телезрителям».

В свою очередь глава комитета Леонид Левин добавил, что официального отзыва правительства на законопроект еще нет. Но ожидается, что инициатива будет поддержана.