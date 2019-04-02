Комитет Госдумы поддержал проект о закреплении «22-й кнопки» за городскими каналами
Москва, 2 апреля. Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязанности операторов кабельных сетей обеспечивать трансляции муниципальных телеканалов.
Соответствующие поправки в закон РФ «О СМИ» и Федеральный закон «О связи» подготовила группа депутатов и сенаторов нижней и верхней палат парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Нам несколько лет назад удалось зафиксировать региональные каналы на 21 позиции. В первую очередь это актуально для кабельных сетей.
Пришло время зафиксировать и муниципальные каналы, которых, естественно, больше, чем региональных», — рассказал о законопроекте один из его авторов, депутат Сергей Боярский.
Депутат отметил, что это каналы, которые рассказывают о «насущной местной повестке, и они нужны телезрителям».
В свою очередь глава комитета Леонид Левин добавил, что официального отзыва правительства на законопроект еще нет. Но ожидается, что инициатива будет поддержана.
«Действительно, мы подготовили положительный проект официального отзыва правительства. От Минюста были небольшие технические правки.
Полагаю, что в понедельник на комиссии по законопроектной деятельности [отзыв] будет подписан», — подтвердила директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи Екатерина Ларина.