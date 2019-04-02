Москва, 2 апреля. Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор Началов рассказал, что ее первый муж Дмитрий Ланской часто критиковал лишний вес исполнительницы.

Он напомнил, что в первый раз Юлия Началова вышла замуж до 20 лет. Ее избранником стал солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской. По словам Началова, они были «эффектной парой – два ярких и привлекательных блондина». Он уточнил, что дочь любила мужа, много о нем говорила, и «из-за него немало настрадалась».

Отец рассказал, как Началова из-за первого мужа довела себя до анорексии. Виктор Началов подчеркнул, что дочь вспоминала, как муж «незаслуженно к ней придирался». Как ранее писали СМИ, из-за желания нравиться мужу певица довела себя до анорексии. То, что у дочери был такой диагноз, подтвердил отец Юлии Виктор. Он напомнил, что возил Началову в диагностический центр, где ее состояние здоровья медленно пришло в норму. Как пишет «Дни.ру», отец певицы считает, что трудности этого периода жизни могли серьезно сказаться на здоровье.

Напомним, пиар-директор певицы Анна Исаева 16 марта сообщила, что Началова скончалась на 39-м году жизни. У певицы не выдержало сердце. Позже отец исполнительницы сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца из-за абсцесса. Ранее первый муж певицы Дмитрий Ланской прокомментировал смерть бывшей возлюбленной, призвав всех молиться.

Несмотря на тяжелое состояние, певица была уверена, что поправится, и списывала состояние только на недуг. 11 марта она была госпитализирована в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние исполнительницы начало резко ухудшаться, после чего врачи ввели Началову в искусственную кому. 16 марта сердце не выдержало нагрузки.

Стало известно, что Началова стала не первой звездой, скончавшейся после участия в телевизионном реалити-шоу «Последний герой». При различных обстоятельствах погибли автор проекта Сергей Супонев и ведущий первого сезона Сергей Бодров. Кроме того, в шоу принимала участие певица Жанна Фриске, музыкант Крис Кельми, рэпер Кирилл Толмацкий и актриса Вера Глаголева, которые также впоследствии ушли из жизни.

В 2015 году Началова была ведущей шоу «Два голоса». В те годы никто не знал о том, что Юлия болеет, однако люди, которые работали с Началовой, начали замечать, что каждый выход артистки на сцену дается ей с большим трудом.

Участник шоу «Два голоса» Вадим Борисов рассказал о том, как тяжело давались певице съемки. По его словам, Началова страдала от физической боли, однако продолжала работать.

Коллега Юлии Началовой по проекту «Один в один» Егор Иващенко рассказал о плохих предчувствиях певицы, которыми она с ним поделилась. Началова была наставником Иващенко на проекте. Он отметил, что ни от кого не получал такой поддержки, как от нее. Симпатия была взаимной: артистка делалась с «учеником» переживаниями, которые не рассказывала даже своей пиарщице Анне Исаевой. По мнению Иващенко, общение с ним стало для звезды своеобразной исповедью.

Певицу он называет одним из самых достойных людей, которых он знал. Иващенко подчеркивает, что Началова была светлой, талантливой женщиной, которая шла с улыбкой по жизни. Однако внутри она скрывала свои страхи. Несмотря на то что они много смеялись и шутили, иногда она признавалась ему в опасениях за свою жизнь.