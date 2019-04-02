Назван топ-5 самых популярных малых городов для путешествий на майские праздники

Москва, 2 апреля. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-5 самых популярных российских городов, лучше всего подходящих для отдыха на майские праздники. Рейтинг был составлен на основе данных бронирования отелей на 1-12 мая.

Так, первое место в данном списке занял город Осташков Тверской области. Вторую строчку рейтинга занял город Лахденпохья, расположенный в республике Карелия. Далее идет Суздаль (Владимирская область), Бахчисарай (Крым) и Железноводск (Ставропольский край). Во всех этих городах можно остановиться на 2,5-5 суток и потратить при этом от 2 до 3,8 тыс. рублей в сутки из расчета на семью.

«Меньше всего на проживание в малых городах в майские праздники туристы потратят в Крыму и Ставрополье, больше — во Владимирской области», — сообщает Tvil.ru.

Ранее сообщалось, что Крым стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники. Согласно данным бронирования отелей, с 1 по 12 мая стали самыми популярными крымские города: Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Алупка. Также в десятку попали Евпатория и Судак.