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Россия и Китай начали класть рельсы на мосту через Амур

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Россия и Китай начали класть рельсы на мосту через Амур

Москва, 2 апреля. Строительные компании России и Китая приступили к укладке рельсов на трансграничном мосту, который связывает Нижнеленинское и Тунцзян, сообщила газета «Хэйлунцзян жибао»

По данным СМИ, российская сторона уже завершила монтаж вспомогательных пролетных металлических строений.

«Следующим этапом стало начало обеими сторонами работ по укладке рельсов», — сообщило издание.

Укладку рельсов на мосту планируют завершить к 20 мая, а запустить по нему транспорт — в конце июля, отметила газета.

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь на Российском инвестиционном форуме в феврале проинформировал, что мост начнет работать в сентябре этого года.

Мост через реку Амур связывает Нижнеленинское и Тунцзян. Длина моста составила 2209 метров. Это первый в  своем роде железнодорожный объект между Россией и Китаем.

Автор: Данила Копп
Источник: Хэйлунцзян жибао
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