Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Москва, 2 апреля. Мещанский суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении бюджетных средств, до 4 июля.

«Удовлетворить ходатайство прокурора и продлить домашний арест Серебренникову до 4 июля», — сказала судья Ирина Акуратова.

Помимо этого, суд принял решение о продлении срока домашнего ареста до этой же даты бывшей сотруднице министерства культуры Софье Апфельбаум и продюсеру Юрию Итину. Еще одного фигуранта дела, продюсера Алексея Малобродского оставили под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что с ходатайством о продлении сроков домашнего ареста Серебренникову, Апфельбаум и Итину выступил накануне прокурор. Адвокаты, в свою очередь, попросили суд оставить ходатайство без удовлетворения.

Напомним, дело о хищении бюджетных средств расследуют с лета 2017 года, сумма ущерба составляет 133 миллиона рублей. Художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр» Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года.

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — единственная из коллектива «Седьмой студии», кто признал вину и сейчас помогает следствию.

Ранее стало известно о том, что Серебренников стал обладателем премии «Ника» как лучший режиссер 2018 года за работу над кинокартиной «Лето».Вместо него награду получил продюсер «Лета» Илья Стюарт. На это звание претендовали также режиссеры Алексей Чупов и Наталья Меркулова, а также Алексей Герман и Алексей Федорченко.