«Новатэк» заключил долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2»

Москва, 2 апреля. Novatek Gas&Power Asia — трейдинговое подразделение «Новатэка» — и трейдинговая фирма Vitol S.A. подписали контракт о поставке 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) каждый год на протяжении 15 лет с проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщается на сайте «Новатэка».

По данным компании, СПГ будет поставляться на условиях FOB на перевалочный терминал фирмы, который расположен в Мурманской области.

Кроме того, предусмотрена возможность поставок на терминал «Новатэка», расположенный на Камчатке.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» собирается законтрактовать с проекта по долгосрочным соглашениям не более 50 процентов СПГ.

Накануне стало известно, что Россия в прошлом году опередила Соединенные Штаты по поставкам СПГ на европейский и азиатский рынки. Отмечалось, что чистый экспорт отечественного СПГ в Европу за год составил 4,43 миллиона тонн, а Штатов — 2,7 миллиона тонн​​​.