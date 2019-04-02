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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Москва, 2 апреля. Российский лидер Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии и высоко оценил уровень союзнических связей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент напомнил, что в 2019 году Москва и Минск отмечают двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства.

По словам Путина, за прошедшее время РФ и Белоруссия существенно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции.

«Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие», — говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее Лукашенко поздравил главу российского государства Путина с Днем единения народов Белоруссии и РФ. Белорусский лидер также выразил уверенность, что ключевыми характеристиками «союзного строительства» и в будущем будет доверие и взаимопонимание между двумя державами.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Кремля
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