Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку

Москва, 2 апреля. Корпорация Apple оснастит iPhone, который планируют выпустить в этом году, реверсивной беспроводной зарядкой, сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

Отмечается, что компания планирует также включить эту технологию в другие гаджеты, которые должны быть анонсированы осенью 2019 года.

С помощью реверсивной беспроводной зарядки новые iPhone смогут подключаться к другим устройствам либо питаться от AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.

Напомним, китайская корпорация Huawei оснастила смартфон Mate 20 Pro реверсивной беспроводной зарядкой еще в прошлом году. Такую же систему интегрировал и Samsung в модель S10. Как отметил аналитик, Apple решил не отставать от своих конкурентов и внедрить реверсивную беспроводную зарядку в свои устройства.