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Технологии

Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку

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Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку

Москва, 2 апреля. Корпорация Apple оснастит iPhone, который планируют выпустить в этом году, реверсивной беспроводной зарядкой, сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

Отмечается, что компания планирует также включить эту технологию в другие гаджеты, которые должны быть анонсированы осенью 2019 года.

С помощью реверсивной беспроводной зарядки новые iPhone смогут подключаться к другим устройствам либо питаться от AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.

Напомним, китайская корпорация Huawei оснастила смартфон Mate 20 Pro реверсивной беспроводной зарядкой еще в прошлом году. Такую же систему интегрировал и Samsung в модель S10. Как отметил аналитик, Apple решил не отставать от своих конкурентов и внедрить реверсивную беспроводную зарядку в свои устройства.

Автор: Данила Копп
Источник: 9to5mac.com
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