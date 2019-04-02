Эксперты назвали самые популярные подержанные кроссоверы в России

Москва, 2 апреля. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных подержанных внедорожников и кроссоверов в России.

Согласно данным специалистов, в январе и феврале 2019 года свыше 155 тысяч подержанных SUV было продано на российском вторичном рынке, что на 0,5% больше, чем в 2018 году.

Лидирующее место в рейтинге автоэкпертов занимает отечественная Lada, продукцию марки приобрели за первые два месяца более 15 тысяч покупателей. На втором месте расположилась Toyota, на ней остановили выбор свыше 14 тысяч покупателей. Тройку замыкает Nissan — более 13 тысяч машин.

Продолжили список Chevrolet, Mitsubishi, KIA, Hyundai, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz.

При этом среди моделей в сегменте SUV на вторичном рынке лидерами названы LADA 4х4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Nissan Qashqai.

Накануне стало известно о том, что в марте 2019 года 13 компаний изменили цены на легковые автомобили на российском рынке. По словам специалистов, некоторые модели подорожали на 460 тысяч рублей. Однако параллельно некоторые марки транспортных средств подешевели на 70-150 тысяч рублей.

Кроме того, эксперты опубликовали рейтинг самых дешевых автомобилей на российском рынке в текущем месяце. Лидером стала Lada Granta, которая подорожала в марте на 20 тысяч рублей и стала стоить от 435 тысяч рублей. В апреле ценник не изменился. Самая дорогая версия автомобиля обойдется россиянам от 623,8 тысячи рублей.