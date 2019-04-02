Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования

Москва, 2 апреля. Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в IT-индустрии.

По данным издания, Кабмин «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, нужных для кодирования информации, а также определяет лиц, которые смогут выдавать такие коды и средства шифрования».

Кроме того, поправки обязывают сервисы по обмену сообщениями обеспечить возможность эксплуатации дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, ратифицированных российским правительством.

Ожидается, что утвержденные Кабмином коды также будут использоваться в государственных информационных системах, например, в системе государственных закупок и системе государственных и муниципальных платежей, пишет «Ридус».

Напомним, в феврале текущего года Госдума приняла законодательный проект о «суверенном рунете» в первом чтении. Поправки предполагают формирование в стране инфраструктуры, «обеспечивающей функционирование российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к иностранным серверам.