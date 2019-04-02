Москва, 2 апреля. Россияне оценили идею объединения РФ и Белоруссии. По данным нового опроса ВЦИОМ, нынешние связи двух государств граждане РФ оценивают положительно, но по мнению почти половины респондентов, объединять Россию и Белоруссию не нужно, достаточно просто поддерживать добрососедские отношения.

Такое мнение разделяют 48% участников опроса. 18% участников опроса считают, что если объединяться, то на равноправной основе, 17% считают, что если объединение будет, то его нужно осуществить путем вхождения Белоруссии в состав России в качестве одного или нескольких субъектов. 51% россиян признались, что в 2019 году впервые услышали о том, что 20 лет назад страны договорились о создании Союзного государства. 39% — что-то слышали, но без подробностей. И только 10% об этом знают хорошо.

Социологи поинтересовались и о том, как россияне сейчас оценивают отношения Москвы и Минска. 30% респондентов заявили, что сейчас у стран «нормальные, спокойные» отношения, 22% оценивают отношения как «дружественные», а 15% считают связи «хорошими и добрососедскими».

51% опрошенных считают, что за последний год отношения стран не изменились, а 14%, наоборот, заметили улучшение, пишет газета «Известия».