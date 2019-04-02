Российских журналистов научат безопасной работе в горячих точках и зонах ЧС

В сентябре этого года журналисты и сотрудники российских редакций получат дополнительные гарантии во время работы в горячих точках. Поправка в 47-ю статью закона о СМИ предоставит корреспондентам обязательное страхование жизни, выплату до 2 млн рублей в случае увечий и выплату в 2 млн рублей семьям в случае гибели.

При отсутствии страховки сумму будет выплачивать редакция, и предполагается, что новая степень ответственности заставит и главных редакторов, и самих журналистов тщательнее готовиться к опасным командировкам и быть в них внимательнее.

Корреспонденты Федерального агентства новостей работают в горячих точках по всему миру, на местах чрезвычайных ситуаций в городах России, поэтому нас вопросы безопасности журналистов касаются напрямую. С удовольствием рассказываем о совместном образовательном курсе Русской гуманитарной миссии (РГМ) и Международного комитета Красного Креста (МККК) «Безопасность в зонах чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов для представителей СМИ», в котором нам повезло участвовать.

Фраза «Профессия — репортер» нередко оборачивается фразой «Профессия — выжить». До сотни журналистов каждый год гибнут в разных странах мира: по данным международной организации «Репортеры без границ» в 2018 году были убиты 84 сотрудника СМИ. С начала этого года погибли уже восемь человек, чья работа была связана с журналистикой.

В списке основных мест смертельных командировок — Афганистан, Бразилия, США, Мексика, Филиппины, Йемен, Сирия, Сомали. Одна из последних трагедий с журналистами в ЦАР доказала всем остальным, что к командировкам нужно серьезно готовиться, а редакционное задание не должно выполняться любой ценой с пренебрежением базовыми правилами безопасности. Цена в итоге оказывается слишком высокой.

«Когда мы узнали подробности гибели журналистов в ЦАР, нам показалось, что перед нами лежит наш собственный сценарий одного из курсов прошлых лет, — говорит организатор проекта Олег Грозовский, эксперт РГМ, спасатель международного класса. — Настолько точно они повторили те ошибки, о которых мы говорим на занятиях, будто следовали нашему учебному пособию».

Эксперты РГМ создали курс, которого журналистам давно не хватало. Мы работаем в зонах гуманитарных, экологических катастроф и вооруженных конфликтов. Теракты, пожары, обрушения, ДТП, стихийные бедствия, авиакатастрофы — мы на месте рядом со спасателями и спецслужбами и не имеем права держаться подальше.

Спасатели одними из первых и заметили, что многие журналисты являются на места ЧС без должной подготовки, рискуют на ровном месте и отвлекают силы спецслужб. Например, приезжая на наводнение — без резиновых сапог, в арабскую страну — в мини-юбке, в командировку с ночевкой за городом — без палаток и спальников, в горы — без радиосвязи.

«Мы неоднократно принимали участие в ликвидации ЧС в России и за рубежом и обнаружили, что волонтеры и журналисты не всегда осознают риски, с которыми им придется столкнуться в поездке. Оказалось, что их безопасностью не занимается ни редакция, ни они сами. Так родилась идея создания специальных курсов», — рассказывает Олег Грозовский.

Для создания курсов объединились военные специалисты, психологи с опытом работы в Центре экстренной психологической помощи при МЧС России, спасатели «Центроспаса» и РГМ. Первый курс провели летом 2015 года, и с тех пор он шлифуется и совершенствуется с каждой новой группой журналистов. Обучение для участников бесплатно, с 2017 года к проекту РГМ и его финансированию подключился МККК.

Попасть на проект еще надо постараться — в весеннем наборе было около 60 заявок и всего 16 мест. Приоритет отдается журналистам, которые уже работают в горячих точках или собираются в подобные командировки, а также тем, кого первым из коллег отправляют на место ЧС.

«Мы хотим, чтобы человек четко понимал, во что хочет ввязаться, и не романтизировал условия работы, — говорит автор курса Ольга Макарова, клинический психолог. — Когда попадаешь даже в учебную, но приближенную к реальной ситуацию, потом можешь без иллюзий и фантазий принимать решения о командировках в экстремальные зоны. Ничего удивительного, если после курса журналист осознает, что совершенно не готов и не хочет ехать в горячие точки. Мы специально для этого и пытаемся создать максимально насыщенную стрессом учебную часть».

Стресса будет достаточно. В программе курса — четыре дня теории с тренингами и два дня полного погружения в практику на полигоне, где в условиях крайне реалистичной игры придется применить все, что успел запомнить. Информации много, на лекциях не соскучишься и не заснешь: все жизненно важно. В прямом смысле.

Спасатели посвящают отдельный блок работе с картами, рациями и GPS-навигаторами. Это кажется лишними книжными знаниями, пока не оказываешься на полигоне без смартфона с бумажной картой и GPS-навигатором. А потом заодно вспоминаешь, как где-нибудь в тайге местные жители от руки рисовали вам с коллегой путь до нужной деревни, а вы пытались разобраться в этом без «Окей, Google, где я?».

«Многие приходят на курс со словами: «Я все это уже знаю», — комментирует Олег Грозовский. — Но на деле оказывается, что не все понимают, как действовать, когда нет Интернета и садится смартфон».

Военные специалисты работают с еще одной «зоной невежества» журналистов и рассказывают, как вести себя в местах боевых действий. В этих лекциях много спасительных мелочей — советы по экипировке, поведению на блокпостах, распознаванию мин, работе с редакцией и общению с местными. Представители МККК в 2017 году добавили свой блок знаний по международному праву вооруженных конфликтов, и он тоже точно вписался в структуру курса для СМИ.

Два дня отданы теории и практике первой медицинской помощи от специалистов «Центроспаса», которые честно расскажут, как на самом деле выглядит сердечно-легочная реанимация, какие шансы у человека с огнестрельной раной в груди и что вам делать с пострадавшим в состоянии шока. По структуре и глубине программа ощутимо выгодно отличается от базовых знаний первой помощи на курсах в автошколе или на полузабытых университетских занятиях.

Одно из разительных отличий — это внедрение в голову четкого алгоритма действия в чрезвычайной ситуации и распознавания опасности для самого спасателя. В тренинге есть время на игровую отработку ситуаций оказания первой помощи с имитацией ДТП, несчастных случаев на стройке или пляже. Благодаря авторам курса «игра» местами становится очень уж реалистичной.

«Это один из законченных блоков нашего курса, — говорит Олег Грозовский, — где на выходе у человека появляется уверенность в том, что он может оказать первую помощь».

Психологи МЧС России, авторы этого курса, принимали участие в сотнях спасательных операций в России и за рубежом. Они тоже насмотрелись на журналистов во время работы на местах ЧС и решили рассказать, как не надо делать.

«Мы часто сталкивались с такой работой журналистов, которая угрожала их жизни и безопасности других, — говорит Ольга Макарова. — Иногда неграмотные действия одного сотрудника СМИ влекут последствия для других его коллег».

Хрестоматийный пример, который приводится на курсе уже не первый раз, — это «гениальная идея» журналиста поджечь траву ради эффектной картинки в кадре на месте пожаров с трагическими последствиями в Хакасии. После действительно эффектного стендапа пришлось вызывать пожарных, а другим корреспондентам работать в этой местности по следам коллеги было непросто.

В «психологическом блоке» курса есть то, что давно пора преподавать на журфаках будущим новостникам: как общаться с пострадавшими и очевидцами катастроф, распознавать разные психологические типы и строить с ними диалог. Как отслеживать собственные эмоции и способность оставаться объективным наблюдателем, не переходя на позицию пострадавших. Как работать в том странном и непривычном промежутке в момент трагедии, когда у людей рядом с тобой одна жизнь вдруг резко закончилась, а другая еще не началась, и так, чтобы своими словами и действиями не ранить их еще больше.

Однозначный шок-контент этого блока — механизм распространения слухов и невозможность ему противостоять. В спокойной обстановке учебного класса профессиональные журналисты ведущих СМИ страны, передавая информацию по цепочке, потратили меньше 10 минут на то, чтобы сообщение о взрыве на химическом заводе с пострадавшими, но без погибших превратить в информацию о химической атаке и 160 жертвах. Вы еще уверены в своей способности сохранять критичность мышления во время распространения фейков? Мы — уже нет.

Четыре дня на базе делегации МККК в Москве завершаются двумя днями практики на военном полигоне. Сценарий дописывается после каждого курса, и будьте уверены, что вам окажется еще тяжелее и интереснее, чем предшественникам.

Раскрывать детали нам не позволяет уважение к авторским правам создателей и коллегам, которым курс только предстоит. Но любой квест после этого вам покажется скучным, как нам кажутся пресными городские новости после возвращения с места работы в экстремальных условиях на ЧС.

Два дня стресса, напряжения, адреналина, неизвестности, постоянных провокаций, манипуляций и необходимости в этом всем хаосе делать выбор, принимать решения и отвечать за них. Это «только игра», но в какой-то момент некоторые из нас честно признавались, что принимают ее всерьез и не распознают грань с реальностью.

Пройти этот квест безошибочно никому не удастся, предупреждают авторы: на каждый ход участников есть контрход, и каждый ведет к ловушке. И нет, на полигоне нас не учат стрелять, зато учат думать головой и передвигаться в бронежилете с фототехникой под обстрелом, например.

Шестнадцать человек на курсе — это не так много. Но у 16 журналистов командировки станут безопаснее, слова — взвешеннее и точнее, факты будут проверенными. Это не точно, но шансы теперь повысились.

Редакция Федерального агентства новостей благодарит Русскую гуманитарную миссию и Международный комитет Красного Креста за предоставленную возможность принять участие в курсе «Безопасность в зонах чрезвычайных ситуаций и вооруженных конфликтов для представителей СМИ».

Всем коллегам желаем плодотворных командировок, безопасной работы и благополучного возвращения из опасных зон.