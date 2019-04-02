WP сообщила, что дети Хашукджи получат от Эр-Рияда деньги и дома

Вашингтон, 2 апреля. Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получат от Эр-Рияда недвижимость и выплаты «в качестве компенсации за убийство своего отца», сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пояснили источники издания, выплаты «проводятся в рамках усилий Саудовской Аравии заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашукджи» для того, чтобы обеспечить их «сдержанность в публичных заявлениях» по поводу убийства журналиста. Газета отметила, что в последнее время дети убитого воздержались от любого рода резкой критики в адрес королевства, несмотря на то, что гибель Хашукджи «привела к всеобщему возмущению».

По данным СМИ, в рамках предварительной договоренности дети Хашукджи получили дома стоимостью до четырех миллионов долларов в Джидде — экономической столице Саудовской Аравии. При этом, как отметила газета, все дети, кроме старшего сына, проживают в Британии и собираются продавать недвижимость. Кроме того, детям могут выплатить «десятки миллионов долларов».

По словам источника газеты, эти меры являются признанием того, что «была допущена большая несправедливость», а также попыткой исправить ошибку.

Представитель власти Саудовской Аравии отверг предположение, что члены семьи Хашукджи вынуждены будут хранить молчание. По его словам, это обычная практика поддержки жертв жестоких преступлений.

Напомним, журналист пропал в Стамбуле в начале октябре прошлого года. Хашукджи вошел в здание Генконсульства, после его никто не видел. В Эр-Рияде сообщили, что он умер в результате ссоры с сотрудниками дипмисии Саудовской Аравии.