Россия может предложить Турции альтернативу американским F-35

Министр обороны России Сергей Шойгу может предложить Турции Су-35, если Пентагон откажется поставлять Анкаре F-35 из-за покупки ЗРК С-400. Такое мнение в интервью ФАН высказал военный эксперт Андрей Красноперов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс сообщил, что военное ведомство США может закрыть программу совместного с Турцией производства истребителей F-35, если Анкара купит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

«Мы весьма сожалеем о нынешней ситуации, с которой столкнулось сотрудничество с Турцией по F-35, мМинистерство обороны предпринимает предусмотрительные шаги для того, чтобы защитить общие инвестиции в критически важные технологии. Если Турция приобретет С-400, продолжение ее участия в программе F-35 будет под угрозой», — цитирует РИА Новости Саммерса.

Комментируя сообщение представителя американского военного ведомства, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов заявил, что в случае отказа США Анкара сможет купить современные российские истребители.

«У нас есть замечательная серия Су, эти самолеты примерно схожи по характеристикам с F-35, а некоторые модели даже лучше. Тот же Су-35 вполне может заменить американский истребитель, и я думаю, по цене он выйдет даже дешевле. Так что если американцы не дадут Турции свои самолеты, для нас это будет даже в плюс, мы предложим свои: продадим Анкаре ЗРК С-400 и хорошие самолеты. Альтернатива есть», — сказал эксперт.

Су-35 — это современный многофункциональный истребитель поколения 4++, то есть воздушное судно по своим тактико-техническим характеристикам максимально приближенное к самолетам пятого поколения. Единственное отличие заключается в отсутствии композитных материалов, обеспечивающих малую радиолокационную заметность.

«Единственное, чего не хватает — это технологии «стелс», но это не проблема, потому самолеты пятого поколения, хоть и делаются из новых сплавов, по новым технологиям с использованием титана и композитных материалов, все равно светятся на радарах. А Су-35 прекрасно себя зарекомендовали, и если Турция заключит с нами договор, в перспективе может получить и пятое поколение, тот же экспортный Су-57. Но мы, конечно, не будем поставлять им все наши секреты», — продолжил эксперт.

В данном случае собеседник ФАН говорит о современных комплексах бортовой электроники и прицельно-навигационных комплексах, установленных на российских боевых машинах.

«Пилотажное оборудование мы можем поставлять, пожалуйста, но вот самую современную российскую электронику мы оставим для себя. Так что министр обороны России Сергей Шойгу может предложить Турции альтернативу американским F-35 в виде наших Су-35 и экспортных Су-57», — заключил аналитик.

Напомним, американская сторона ранее остановила поставки Турции своей военной продукции, связанной с истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. В Пентагоне подчеркнули, что решение связано с тем, что Анкара заключила контракт с Россией о поставках четырех систем С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов.