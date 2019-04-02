Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Россия может предложить Турции альтернативу американским F-35

52
0 Оставить комментарий

Шойгу может предложить Турции альтернативу американским F-35

Министр обороны России Сергей Шойгу может предложить Турции Су-35, если Пентагон откажется поставлять Анкаре F-35 из-за покупки ЗРК С-400. Такое мнение в интервью ФАН высказал военный эксперт Андрей Красноперов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс сообщил, что военное ведомство США может закрыть программу совместного с Турцией производства истребителей F-35, если Анкара купит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

«Мы весьма сожалеем о нынешней ситуации, с которой столкнулось сотрудничество с Турцией по F-35, мМинистерство обороны предпринимает предусмотрительные шаги для того, чтобы защитить общие инвестиции в критически важные технологии. Если Турция приобретет С-400, продолжение ее участия в программе F-35 будет под угрозой», — цитирует РИА Новости Саммерса.

Комментируя сообщение представителя американского военного ведомства, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов заявил, что в случае отказа США Анкара сможет купить современные российские истребители.

Су-35

«У нас есть замечательная серия Су, эти самолеты примерно схожи по характеристикам с F-35, а некоторые модели даже лучше. Тот же Су-35 вполне может заменить американский истребитель, и я думаю, по цене он выйдет даже дешевле. Так что если американцы не дадут Турции свои самолеты, для нас это будет даже в плюс, мы предложим свои: продадим Анкаре ЗРК С-400 и хорошие самолеты. Альтернатива есть», — сказал эксперт.

Су-35 — это современный многофункциональный истребитель поколения 4++, то есть воздушное судно по своим тактико-техническим характеристикам максимально приближенное к самолетам пятого поколения. Единственное отличие заключается в отсутствии композитных материалов, обеспечивающих малую радиолокационную заметность.

«Единственное, чего не хватает — это технологии «стелс», но это не проблема, потому самолеты пятого поколения, хоть и делаются из новых сплавов, по новым технологиям с использованием титана и композитных материалов, все равно светятся на радарах. А Су-35 прекрасно себя зарекомендовали, и если Турция заключит с нами договор, в перспективе может получить и пятое поколение, тот же экспортный Су-57. Но мы, конечно, не будем поставлять им все наши секреты», — продолжил эксперт.

В данном случае собеседник ФАН говорит о современных комплексах бортовой электроники и прицельно-навигационных комплексах, установленных на российских боевых машинах.

Шойгу может предложить Турции альтернативу американским F-35

«Пилотажное оборудование мы можем поставлять, пожалуйста, но вот самую современную российскую электронику мы оставим для себя. Так что министр обороны России Сергей Шойгу может предложить Турции альтернативу американским F-35 в виде наших Су-35 и экспортных Су-57», — заключил аналитик.

Напомним, американская сторона ранее остановила поставки Турции своей военной продукции, связанной с истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. В Пентагоне подчеркнули, что решение связано с тем, что Анкара заключила контракт с Россией о поставках четырех систем С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов.

Автор: Сергей Гагарин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров