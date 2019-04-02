США опасаются за энергосистему из-за «цифровых диверсий» России и Китая

Вашингтон, 2 апреля. Россия и Китай могут нанести ущерб энергетической системе США, заявили американские сенаторы Ангус Кинг-младший и Джо Мэнчин.

Свои опасения политики выразили в письме президенту Североамериканской корпорации по вопросам надежности энергоснабжения (NERC), которая занимается обеспечением работы энергосистемы США. В документе сенаторы запросили информацию о мерах, которые NERC предпринимает для защиты надежного функционирования единой энергосистемы страны от ущерба, «возможного в силу специфики каналов поставок, в частности из России и Китая».

Кинг-младший и Мэнчин пояснили, что их беспокойство связано с недавним заявлением директора Нацразведки США Дэна Коутса о цифровых диверсиях Китая и России. По его словам, Пекин с их помощью якобы может прерывать газоснабжение в стране, а Москва якобы способна вызывать перебои в электроснабжении США.

Сенаторы также с тревогой указали, что РФ и КНР с 2014 года «значительно укрепили сотрудничество» в военной, технологической и энергетической сферах. В письме также подчеркивается, что федеральное правительство ранее уже предприняло решительные шаги по устранению возможных «угроз» от иностранных компаний. В частности, осенью 2017 года госучреждениям США запретили использовать продукты «Лаборатории Касперского». Еще один запрет коснулся использования телекоммуникационного оборудование китайских ZTE и Huawei.

Положение об этом, как уточняют сенаторы, содержится в законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2019 бюджетный год. Отметим, что Huawei этот закон назвала антиконституционным и подала в суд на власти США. Власти КНР поддержали иск.

Сенаторы в своем письме также сообщили, что отправили запрос о том, включают ли энергосистемы какие-то компоненты или программное обеспечение, предоставляемые ZTE, Huawei или «Лабораторией Касперского», сообщает телеканал RT.

Отметим, что в США пытались обвинять Россию и якобы во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер потратил на расследование об этом целых два года, но в итоге никаких доказательств обнаружить не смог.