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Мадонна выступит на Евровидении в Тель-Авиве за миллион долларов

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Мадонна выступит на Евровидении в Тель-Авиве за миллион долларов

Вашингтон, 2 апреля. Американская поп-певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидение в Тель-Авиве за один миллион долларов. Отмечается, что такой гонорар ей заплатит миллиардер Сильван Адамс.

По данным издания YNet, на такой шаг Адамс решился после переговоров с Израильской корпорацией телерадиовещания, предложившей ему стать партнером конкурса. По данным издания «Свободная пресса», 64-й по счету международный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авиве. Как пишет «Газета.ru», мероприятие назначено на период с 14 по 18 мая.

Ранее российский певец Сергей Лазарев представил песню, с которой он выступит на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле. Композиция получила название Scream.

Авторами песни Лазарева для Евровидения стали его наставник Филипп Киркоров и композитор Димитрис Контопулос. Клип на песню Scream появился на платформе YouTube. Кроме того, о презентации песни певец написал в своем аккаунте Instagram. За считанные минуты клип набрал более 40 тысяч просмотров.

Мадонна выступит на Евровидении в Тель-Авиве за миллион долларов

Автор: Алия Садыкова
Источник: YNet
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