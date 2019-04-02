Сейм Латвии рассмотрит вопрос о демонтаже Памятника  освободителям

Рига, 2 апреля. Латвийский Сейм начнет рассматривать вопрос о демонтаже Памятника советским воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков сегодня, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Но сегодня же лидер «Русского союза Латвии» (РСЛ) Татьяна Жданок в 14 часов подаст в Сейм петицию о защите Памятника вместе с представителем портала общественных инициатив Manabalss.lv, где проходил сбор подписей за сохранение монумента.

«Инициатива о демонтаже Памятника освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, которую сегодня начнут рассматривать в Сейме, собрала необходимые 10 000 подписей за полтора года, — говорит Татьяна Жданок. — Наше предложение, предусматривающее защиту этого и других памятников, собрало 20 000 голосов за неполную неделю, причем без какой-то специальной рекламной кампании».

«Это доказывает, сколь чувствительным является вопрос вокруг памятника Победы. Я верю, что законодатели должны понимать, что означает столь бурная реакция людей на идею о демонтаже памятника, и [они] не допустят обострения гражданского противостояния», — добавляет политик.

Опубликованная на минувшей неделе инициатива РСЛ призывает Сейм разработать закон о защите памятников и мемориалов и включить в него раздел о сохранении памятников победителям нацизма.

В документе говорится, что в настоящее время в публичном пространстве все громче звучат призывы снести памятники борцам с нацизмом. Эти призывы способствуют расколу общества и угрожают единству Европы в ее чествовании борцов с нацизмом. Латвия должна быть едина с остальной Европой и гарантировать законом сохранение памятников победителям нацизма.