Неизвестные отправили пакет с взрывчаткой мэру Турина

Турин, 2 апреля. Конверт c самодельным взрывным устройством был доставлен в понедельник в городской совет Турина. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

По данным местной полиции, пакет предназначался мэру Турина Кьяре Аппендино, которая в этот момент работала в мэрии.

Отмечается, что конверт доставила обычная почта, но служащие городского совета заподозрили неладное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и саперов.

Прибывшие на место специалисты обезвредили оказавшуюся внутри конверта бомбу, которая состояла из небольшого количества взрывчатого порошка, батарейки и детонатора простой конструкции.

Следователи считают, что отправителями бомбы стали местные анархисты, которые такими способом выразили протест в связи с закрытием полицией одного из занимаемых ими так называемых «социальных центров», передает телеканал «360».

Градоначальник итальянского города в своих социальных сетях поблагодарила жителей и политиков за поддержку.

По данным La Stampa, Аппендино в течение месяца передвигается в сопровождении страж порядка после ряда угроз со стороны анархистов.