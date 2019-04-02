Ростех подготовит условия для развертывания сетей 5G в РФ к 2024 году

Москва, 2 апреля. Ростех подготовит условия для создания беспроводной связи пятого поколения (5G) на основе российской инфраструктуры до 2024 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Разработка дорожных карт будет учитывать требования всех ключевых участников процесса. Это будет касаться и выбора частот», — цитирует РИА Новости пресс-службу Ростеха.

Отмечается, что у госкорпорации есть «обширная экспертиза в области создания радиоэлектронного оборудования и средств связи», а также опыт взаимодействия с министерством обороны и другими силовыми ведомства. Это позволяет говорить, что «все условия для решения задачи по развертыванию сетей 5G будут сформированы к 2024 году», подчеркнули в пресс-службе компании.

Как отметили в Ростехе, первые пилотные проекты будут запущены в «ближайшие несколько лет».

В феврале этого года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поставил задачу перейти на 5G в стране в ближайшее время. В конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по частоте для связи 5G в России будет принято на уровне правительства.