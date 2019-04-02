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Россия

Роспотребнадзор разработал санитарные рекомендации по общественному питанию

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Роспотребнадзор разработал санитарные рекомендации по общественному питанию

Москва, 2 апреля. Рабочая группа, состоящая из специалистов Роспотребнадзора и представителей сферы общественного питания, создала методические рекомендации новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) по общественному питанию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что участники группы решили разделить действующие правила на две части. Одни из них обязательны для выполнения, другие — методические рекомендации для предпринимателей для обеспечения производства  безопасной и качественной продукции.

Известно, что в рекомендации вошли темы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции. В них говорится об обработке помещений и инвентаря, о требованиях к условиям для соблюдения личной гигиены персонала. 

Напомним, действующие правила СанПиН были утверждены 1 февраля 2002 года, последние изменения были внесены 10 июня 2016 года.

Роспотребнадзор разработал санитарные рекомендации по общественному питанию

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба Роспотребнадзора
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