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Снег и деревянные бруски упали на воспитанницу детсада в Екатеринбурге

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Снег и деревянные бруски упали на воспитанницу детсада в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 апреля. Воспитанница младшей группы детского сада в Екатеринбурге была госпитализирована после падения на нее снега и деревянных брусков с крыши здания. Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно информации ведомства, инцидент случился в понедельник возле детского сада «Детство», расположенного по улице Уральских Рабочих в Екатеринбурге.

Отмечается, что на трехлетнего ребенка с крыши детсада рухнул снег и два деревянных бруска. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются.

«Запрошены документы с целью установления лица, ответственного на надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада», — уточнили в региональной прокуратуре.

Напомним, в начале прошлого месяца с крыши жилого дома в Екатеринбурге глыба льда упала на девятилетнего мальчика. В результате ребенок потерял сознание, его доставили в медицинское учреждение, после чего отправили на амбулаторное лечение.

В середине марта житель Кировской области спас соседа, который чуть не погиб при сходе снега с крыши дома.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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