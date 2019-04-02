Около 20 «Тополей» ведут маневры в Тверской области

Москва, 2 апреля. Около 20 пусковых установок ракетных комплексов «Тополь» вышли на полевые позиции в ходе высокоинтенсивных маневров в Тверской области. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Отмечается, что командно-штабные учения проводятся под руководством командующего ракетных войск стратегического назначения. В рамках учений ракетные полки ПГРК «Тополь» Бологовского ракетного соединения совершили марши. За стуки на полевые позиции было выведено около 20 пусковых установок «Тополь» в Тверской области.

Военные отрабатывают постановку ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, а также смену полевых позиций, организацию маскировки и боевого охранения.

Ранее военный эксперт рассказал, за счет чего российские «Тополя» станут «быстрее и смертоноснее». По словам эксперта журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь». Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Во время испытаний, отметил эксперт, были получены экспериментальные данные, которые могут использоваться для разработки эффективных средств преодоления ПРО противника.