Лукашенко заявил о необходимости расширения сотрудничества между РФ и Белоруссией

Минск, 2 апреля. России и Белоруссии необходимо и дальше расширять сотрудничество, устранять искусственные барьеры и ограничения в экономике, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Лукашенко обратился к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов двух стран. По его мнению, День единения народов России и Белоруссии символизирует «твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям».

Президент Белоруссии напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства. По его мнению, за «этот относительно небольшой исторический период» были зафиксированы достижения Москвы и Минска во многих сферах сотрудничества.

«Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов», — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

Глава белорусского государства добавил, что преимущества Союза ощущают миллионы граждан России и Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем единения народов России и Белоруссии.