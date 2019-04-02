В ГД объяснили комплексом неполноценности заявления Румынии об «агрессии» РФ в Черном море

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Румынии Теодором Мелескани «российскую агрессию» в Черном море. В Госдуме сочли это обсуждение проявлением комплекса неполноценности.

«Они поговорили о российской агрессии в Черном море, а также о роли Румынии в безопасности и стабильности в черноморском регионе», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей справедливо заметил, что России в Черном море сегодня нет равных. Москва может отразить любую агрессию, в том числе со стороны Североатлантического альянса.

«Сегодня в мире существует два флота, которые примерно равновелики — это флот Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Самый легендарный боевой флот в мире, я считаю, — это Черноморский флот РФ. С этим флотом связаны величайшие победы нашего государства. Он связан с такими именами как Нахимов, Ушаков, Колчак. Сегодня Черноморский флот возглавляет гвардейский многоцелевой ракетный крейсер «Москва». Он входит в тройку сильнейших кораблей мира. Поэтому ничего общего с боеготовным флотом, который мог бы хоть как-то угрожать Российской Федерации, Румыния не имеет. Мы должны отдельно употреблять слова «Румыния» и «флот», «армия», «боевая мощь», — говорит парламентарий.

Он добавил, что Будапешт не обладает собственным суверенитетом и вынужден исполнять политическую волю Вашингтона.

«Румыния всегда под кем-то, и всегда была против нашей страны. Во время Второй мировой войны — с немцами. Марионеточное поведение по отношению к США — это проблемы Румынии», — отметил депутат Госдумы.

Собеседник ФАН обратил внимание, что Соединенные Штаты вынудили своих союзников по НАТО провести в Черном море военные учения. При этом сами США максимально дистанцировались от непосредственного участия в учениях.

«В акваторию Черного моря зашли корабли НАТО для проведения учений «Морской щит — 2019». Там нет ни одного американского корабля. Американцы не будут играть с Российской Федерацией в эти игрушки. Для нас в Черном море нет никакой опасности. Если на фоне России Румыния намерена что-то о себе заявить, то это проявление комплекса неполноценности. Я считаю, удовлетворять его не нужно», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее румынские СМИ заявили о «подготовке Россией нападения» на их страну.