Стало известно место прощания с актером Васильевым

Санкт-Петербург, 2 апреля. Прощание с актером, заслуженным артистом России Александром Васильевым состоится в предстоящую среду на киностудии «Ленфильм» в Северной столице. Об этом сообщается во вторник на сайте киностудии.

«Отпевание пройдет в два часа дня в церкви Смоленской Иконы Божьей матери», — следует из сообщения.

Уточняется, что похороны пройдут на Смоленском кладбище.

Ранее издание «Царьград» напоминало, что Васильев известен по ролям в таких фильмах, как «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Фауст» и другие.