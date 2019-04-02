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Стало известно место прощания с актером Васильевым

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Стало известно место прощания с актером Васильевым

Санкт-Петербург, 2 апреля. Прощание с актером, заслуженным артистом России Александром Васильевым состоится в предстоящую среду на киностудии «Ленфильм» в Северной столице. Об этом сообщается во вторник на сайте киностудии.

«Отпевание пройдет в два часа дня в церкви Смоленской Иконы Божьей матери», — следует из сообщения.

Уточняется, что похороны пройдут на Смоленском кладбище.

Ранее издание «Царьград» напоминало, что Васильев известен по ролям в таких фильмах, как «Особенности национальной охоты», «Блокпост», «Фауст» и другие.

Автор: Сергей Петров
Источник: Ленфильм
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