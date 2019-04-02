Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Белоруссии и России

Минск, 2 апреля. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем единения народов двух стран. Об этом рассказали в пресс-службе главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что договор о создании Союзного государства объединяет «самых близких партнеров и добрых соседей» на постсоветском пространстве. Он уточнил, что в этом кроется потенциал интеграции Москвы и Минска. По словам белорусского лидера, международная обстановка требует от двух стран дальнейшего укрепления Союзного государства с учетом национальных приоритетов и принципов равноправия.

Лукашенко выразил уверенность, что основными характеристиками «союзного строительства» и дальше будет доверие и взаимопонимание между Москвой и Минском.

Напомним, День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля, так как в этот день в 1996 году президенты двух стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».