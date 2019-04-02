Названа доля россиян без доступа к канализации

Москва, 2 апреля. Примерно 22,6% граждан РФ лишены доступа к централизованной канализации. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По имеющимся данным, 16,8% россиян пользуются системой труб в выгребными ямами, 5,8% граждан вовсе не имеют доступ к системе канализации.

Среди сельских жителей централизованная канализация отсутствует у 66,5% респондентов, среди жителей городов эта цифра составляет 9%, пишет Deita.ru.

Как пишет издание, 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в связи с чем они пользуются общественными санузлами или удобствами во дворе.

Однако стоит отметить, что ситуация по сравнению с 2016 годом намного улучшилась — три года назад канализация отсутствовала у 23,6% граждан РФ.

Отмечается, что социологическое исследование проводилось среди 60 тысяч домохозяйств с 15 по 29 сентября прошлого года во всех субъектах России при помощи личного опроса.