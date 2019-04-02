Кабмин РФ выделил 2,5 млрд рублей на льготные авиаперелеты на Дальний Восток

Москва, 2 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить Росавиации 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда правительства для субсидирования пассажирских перевозок на Дальний Восток и обратно. Об этом говорится в документе, который появился во вторник на сайте кабинета министров.

Отмечается, что деньги выделяются «на обеспечение ценовой доступности перелетов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении». В документе подчеркивается, что эта мера правительства позволит перевезти на льготных условиях 378,5 тысячи человек.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству заложить в бюджет на 2019-2021 годы субсидии на доставку автомобилей с Дальнего Востока в регионы РФ. Он призвал предусматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной год и на плановый период в необходимом объеме бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие субъекты Российской Федерации.