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В Сирии запущен проект по получению электричества из солнечной энергии

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В Сирии запущен проект по получению электричества из солнечной энергии

Дамаск, 2 апреля. Для восстановления разрушенной войной экономики в Сирии решили использовать солнечный свет. Как рассказал инженер электростанции Йят Дона, большие солнечные панели в поселке Пхузи в 20 километрах от курортного города Тартуса в Сирии смонтировали за два месяца. Панели находятся среди рядов теплиц с овощами и фруктами.

Как пишет ТАСС, на площади три гектара было установлено свыше шести тысяч солнечных панелей. Одна из них способна производить 300 ватт электроэнергии в сутки, все вместе панели генерируют два мегаватта, что позволяет сэкономить до четверти миллиона долларов в год.

Как уточнил Дона, закупленные в Китае солнечные батареи пришлось устанавливать на оборудование собственного производства.

По его словам, мощности всех этих панелей хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 500 домов.

В Сирии запущен проект по получению электричества из солнечной энергии

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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