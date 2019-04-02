Назван топ-5 лучших в мире туристических прогулочных маршрутов

Лондон, 2 апреля. Пеннинская тропа в Великобритании заняла первую строчку в рейтинге лучших туристических прогулочных маршрутов, ее протяженность составляет свыше 450 километров. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, второе место в рейтинге занял Путь Святого Иакова, который входит в число памятников нематериального наследия ЮНЕСКО и пролегает по северной Испании.

На третьей строчке расположилась Аппалачская тропа в Соединенных Штатах, которая считается одной из самых длинных на планете — порядка 3,5 тыс. километров.

Четвертое и пятое место заняли Путь Басе в Японии и однодневный маршрут в Аргентине возле туристического города Барилоче.

Кроме того, в перечень вошли маршрут по горе Тубкаль в Марокко, прогулки по Великой китайское стене и многие другие.

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