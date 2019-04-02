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Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке

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Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 2 апреля. Атомные подводные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота России провели подводную дуэль на Камчатке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Отмечается, что учебные задачи в море отработали экипажи атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Александр Невский» и «Рязань». Крейсер «Александр Невский» в ходе учений обнаружил «противника», а также «атаковал» неприятеля, заняв выгодную для себя позицию. Затем в целях уклонения от ответной атаки «врага» подводный крейсер выполнил послезалповое маневрирование.

Экипаж «Рязани» выполнил контратаку и провел маневр уклонения от торпеды.

Ранее Минобороны опубликовало видеокадры испытаний атомного стратегического ракетоносца проекта 955 «Борей». На военном дежурстве сегодня стоят три такие подлодки: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В этом году на дежурство выйдут субмарины «Князь Владимир» и «Князь Олег». 

Атомные субмарины ТОФ провели подводную дуэль на Камчатке

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ
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