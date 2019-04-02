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Российские ученые предложили перспективный способ лечения рака груди

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Российские ученые предложили перспективный способ лечения рака груди

Владивосток, 2 апреля. Научные сотрудники из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов выяснили, что антибиотик клофазимин — медицинский препарат против лепры — можно потенциально удачно использовать при лечении рака груди. Об этом сообщается на сайте ДВФУ.

На сегодняшний день группа специалистов предложила применять клофазимин во время химической терапии в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей. Эти пути в случае тройного отрицательного рака груди и нескольких других разновидностей онкологии получается «взломать».

«Мы выяснили и предметно показали, что антилепровый препарат клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей», — говорится в материале российских ученых.

Также отмечается, что этот препарат обладает малым количеством «побочки», что особенно значимо.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», рак кишечника все чаще поражает молодых людей. По словам экспертов, это связано со сменой образа жизни.

Автор: Сергей Петров
Источник: ДВФУ
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