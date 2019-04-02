Российские ученые предложили перспективный способ лечения рака груди

Владивосток, 2 апреля. Научные сотрудники из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозанского и Женевского университетов выяснили, что антибиотик клофазимин — медицинский препарат против лепры — можно потенциально удачно использовать при лечении рака груди. Об этом сообщается на сайте ДВФУ.

На сегодняшний день группа специалистов предложила применять клофазимин во время химической терапии в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей. Эти пути в случае тройного отрицательного рака груди и нескольких других разновидностей онкологии получается «взломать».

«Мы выяснили и предметно показали, что антилепровый препарат клофазимин может эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути в случае тройного негативного рака груди и способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей», — говорится в материале российских ученых.

Также отмечается, что этот препарат обладает малым количеством «побочки», что особенно значимо.

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