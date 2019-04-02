Фильм о жизни певицы Юлии Началовой снимают в России | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Парламент отверг варианты Brexit Парламент Великобритании в очередной раз отверг четыре варианта Brexit. Самым популярным остается выход из Евросоюза при сохранении членства Британии в таможенном союзе. Это уже не первое голосование, на котором депутаты не смогли прийти к единому решению. Стоит отметить, что мнение законодателей не имеет никакой силы. Задача голосования — определить, какой из вариантов может получить поддержку большинства. 12 апреля Лондон должен представить план Brexit. В противном случае страна может покинуть объединение в этот же день.

Новые налоги могут появиться в России Утилизационный, гостиничный сборы, сбор за пользование автомобильными дорогами, а также налог с операторов связи и экологический налог могут появиться в России. С соответствующим предложением выступил Минфин РФ. Над документом ведомство работало около года и выполнило обещание кодифицировать неналоговые платежи. Гостиничный сбор, к примеру, позволит местным бюджетам найти дополнительные источники доходов. Законопроект внесут в правительство уже в ближайшее время.

Снижены цены в авиакомпаниях Безбагажные тарифы появятся со 2 апреля в авиакомпаниях «Аэрофлот» и «Россия», но не на всех направлениях, а только на среднемагистральных. Это позволит снизить стоимость билета до 30%. К примеру, без багажа можно отправиться во Франкфурт, Берлин, Мюнхен, в Венецию, Рим, Милан и другие города.