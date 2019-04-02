Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

449
0 Оставить комментарий

В Минтруде назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

Москва, 2 апреля. Во ВНИИ труда министерства труда и социальной защиты РФ провели мониторинг вакансий на базе информации открытых источников и составили список наиболее высокооплачиваемых профессий.

Отмечается, что лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобильной отрасли и сварщик дуговой сварки — они получают заработную плату от 100 тыс. рублей.

Далее по списку идут специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров — от 95 тыс. рублей, передает RT.

«Бронза» рейтинга досталась специалисту по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитику и эксперту по моделированию процессов термической обработки — от 90 тыс. рублей.

Указанные профессии можно отнести к перспективным, учитывая их востребованность и уровень заработной платы.

В организации обратили внимание на то, что работодатели готовы хорошо оплачивать труд таких специалистов еще и по той причине, что спрос на них превышает предложение.

Как писала «Газета.Ru», ранее Минтруд сообщил, в каких сферах труда в России самый низкий риск сокращений. Оказалось, что наиболее стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение.

Автор: Сергей Петров
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров