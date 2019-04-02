Москва, 2 апреля. Страны Запада в 1990 году заявили президенту СССР Михаилу Горбачеву, что не будут расширять НАТО на восток, но позже проигнорировали эти обещания. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике.

National Interest напомнил, как НАТО «обманул» Горбачева. Автор статьи пишет, что незадолго до распада Советского Союза занимавший пост главы государства Джорж Буш-старший, бывший премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, экс-президент Франции Франсуа Миттеран, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, а также министры иностранных дел этих государств пообещали Москве, что бывшие страны Варшавского договора не вступят в Североатлантический альянс.

По данным журнала National Interest, после исчезновения якобы существовавшей «советской угрозы» в 1993 году в Вашингтоне прозвучали призывы «либо сменить вектор деятельности, либо свернуть ее в принципе». Как пишет журналист, призывы Соединенных Штатов возымели «мощный эффект магии вуду» на другие государства-членов альянса. Автор статьи пишет, что политика НАТО «приняла форму вторжения Североатлантического альянса под руководством Вашингтона на Балканы».

Кроме того, издание пишет, что в 1994 году после инициации программы «Партнерство ради мира» НАТО «превратилось в зомби». Эта программа предусматривала сотрудничество Брюсселя со странами, не являющимися членами организациями. Польша, Чехия, Венгрия и другие страны в Восточной Европе «выстроились в очередь» на вступление в альянс из-за обещаний США помочь противостоять якобы существовавшей «российской угрозе».

Журнал подчеркнул, что большую роль сыграли и выборы американского президента в 1996 году, когда и демократ Билл Клинтон, и его соперник-республиканец Боб Доул высказывались за расширение НАТО. В расширении Североатлантического альянса были заинтересованы производители оружия.

Издание напомнило, что теперь в НАТО намерена вступить Грузия, которая «превратится в военный протекторат США». Автор статьи посоветовал президенту США Дональду Трампу сказать «нет» Тбилиси, чтобы Москва не воспринимала Грузию как будущую платформу для нападения на Россию.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией. Такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности РФ Михаил Попов. Кроме того, по словам Попова, численность контингента НАТО быстрого реагирования в рамках реализации ряда концепций за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек. В частности, в Прибалтике были развернуты усиленные батальонные тактические группы, численность которых составляет до тысячи военнослужащих каждая.

Более того, отметил заместитель Совета Безопасности, сейчас американцы реализуют инициативу «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран НАТО в течение 30 суток.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал, что у России достаточно сил и средств для отражения агрессии со стороны НАТО. Он отметил, что военное руководство страны настораживает ситуация вокруг России. Количество военных учений блока НАТО увеличилось в десятки раз по сравнению с прошлыми годами.