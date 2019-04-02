Песков не исключил, что президентская комиссия по ВТС соберется в апреле

Москва, 2 апреля. Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с зарубежными государствами может собраться до конца текущего месяца. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью изданию «КоммерсантЪ».

Согласно положению о комиссии, ее заседания проводит председатель — президент Российской Федерации Владимир Путин, а в случае его отсутствия — его заместитель, глава Кабмина Дмитрий Медведев.

Песков не исключил, что заседание комиссии «может состояться до конца апреля».

Источники газеты указали на то, что заседание проведет глава РФ, в ходе которого он подведет итоги оружейного экспорта за прошлый год.

По данным издания, результаты превзошли все ожидания, поскольку «за рубеж было поставлено вооружений и военной техники на общую сумму 15 миллиардов долларов». Кроме того, отмечает газета, за указанный период было подписано новых контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов.

«Газета.Ru» ранее сообщала, что Москва и Белград заключат новые контракты по линии ВТС.

Как передавал телеканал «360», в конце прошлого года глава РФ провел заседание комиссии по вопросам ВТС России с иностранными государствами и подчеркнул важность для страны взаимодействия с другими странами в военной сфере.