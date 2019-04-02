В Европарламенте считают неизбежным сценарий «жесткого» Brexit

Лондон, 2 апреля. «Жесткий» сценарий Brexit практически неизбежен в Великобритании. Такое мнение высказал глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт.

Он прокомментировал итоги голосования парламента Великобритании, который отверг четыре проекта по выходу страны из Евросоюза.

«Палата общин снова голосует против всех вариантов. «Жесткий» Brexit становится почти неизбежным», — написал Верхофстадт в Twitter.

Напомним, что Великобритания должна была выйти из состава ЕС 29 марта. Однако британские парламентарии приняли резолюцию, которая переносит дату этой процедуры. Окончательное решение о продолжительности отсрочки должны принять в Евросоюзе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 20 марта отправила письмо в Брюссель, в котором попросила об отсрочке Brexit до 30 июня.

Разногласия по вопросу выхода из ЕС привели к трем отставкам в министерствах. Со своих постов ушли замминистры иностранных дел, здравоохранения и энергетики. Тереза Мэй сама пообещала уйти со своего поста, в том случае, если соглашение по Brexit наберет необходимое количество голосов, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что после того, как парламентарии не смогли выбрать четыре варианта Brexit, самым популярным вариантом остается выход Британии из Евросоюза при сохранении членства страны в таможенном союзе.

Как сообщает RT, 6 млн человек подписали парламентскую петицию об отмене Brexit. Наплыв посетителей на сайт с петицией был настолько большим, что 21 марта ресурс был недоступен из-за перегрузок.