В Минздраве назвали число людей с аутизмом в России

Москва, 2 апреля. Число людей с аутизмом на территории России увеличилось более чем в два раза за последние несколько лет. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, в 2014 году было зафиксировано 13897 больных, в прошлом году — 31415.

Как отметила детский психиатр Татьяна Крылова, рост заболеваемости аутизмом может быть обусловлен несколькими причинами, одна из которых — отрицательная реакция на прививку АКДС, передает РИА Новости.

«Разворачивается воспаление, и вслед за ним идет аутизм», — объяснила врач.

Она также обратила внимание на то, что вакцинация в течение последних лет набирает популярность в стране.

Помимо этого, по словам эксперта, на рост заболеваемости могут влиять экологическая ситуация и плохое питание. Осложняет ситуацию и тот факт, что в последнее время стало больше проводиться процедур ЭКО.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», датские научные сотрудники подтвердили, что прививки не связаны с аутизмом. Специалисты исследовали данные более полумиллиона детей.

Телеканал «360» ранее сообщал, что проект применения цифровых технологий в реабилитации детей с аутизмом презентуют 2 апреля.