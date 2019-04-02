Российским банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям

Москва, 2 апреля. Российским банкам могут разрешить оценивать предприятия при кредитовании по доходности, а не по активам, которые можно заложить. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, чтобы такие компании получили более широкий доступ к финансированию, должны быть изменены требования к капиталу финансово-кредитных учреждений. По данным газеты «Известия», Аксаков уточнил, что банкам необходимо разрешить направлять меньше средств в резервы, если заемщик не обладает достаточным имуществом, однако показывает высокую доходность и генерирует стабильный денежный поток.

Эксперт рассказал, что кредитным учреждениям сейчас невыгодно выдавать беззалоговые займы, так как приходится создавать резервы на случай рисков по уплате.

Ранее Верховный суд РФ разрешил брать наличными любой кредит. Он поддержал требование прокуратуры убрать из типового кредитного соглашения условие, предусматривающие предоставление кредита исключительно в безналичном порядке.

Любой гражданин Российской Федерации теперь при желании сможет получить в банке миллиард рублей «живыми деньгами» после решения Верховного суда, который полностью поддержал требование прокуратуры Курской области к «Россельхозбанку», обязывающее убрать из типового договора о кредите условие о безналичном порядке выдачи денег.