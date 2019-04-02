Ученые объяснили, как быстро поднять настроение

Вашингтон, 2 апреля. Американские психологи из Университета штата Айова выяснили, как за короткий временной промежуток времени можно улучшить настроение. Специалисты привлекли к исследованию 496 студентов. Они разделили добровольцев на четыре группы, которые должны были по 12 минут гулять и думать на заданные темы.

Как пишет журнал Journal of Happiness Studies, участники эксперимента из первой группы должны были желать добра каждому встречному. Студенты из второй группы концентрировали внимание на том, какие общие чувства они испытывали с другими людьми.

В третьей группе студентам дали задачу смотреть на людей с презрением, думая о своем превосходстве. В четвертой — должны были оценивать внешний вид людей.

Настроение участников из двух последних групп не изменилось, а в некоторых случаях и ухудшилось. Первые две группы, наоборот, демонстрировали высокий уровень счастья и удовлетворения.