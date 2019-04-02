Племянницу Скрипаля избили в Ярославле

Ярославль 2 апреля. Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала журналистам РИА Новости, что вместе со своим мужем была избита коллегой по ТСЖ. Инцидент произошел в Ярославле, где женщина проживает.

Правление ТСЖ, в которое входит Виктория Скрипаль, переизбрало руководителя. Когда женщина пришла забирать документы у коллеги по ТСЖ, он напал на ее мужа.

«В процессе разговора, так скажем, у него закончились аргументы, и он решил, что может применить силу. Он напал на моего мужа, а я ринулась защищать», — пояснила Виктория Скрипаль.

Она рассказала, что в результате нападения у ее мужа оказался сломан палец. Виктория Скрипаль утверждает, что дебошир разбил ей губу и пнул в живот.

«Мы вызвали наряд, скорую, все как положено. Сейчас мы уже дома, мужу наложили гипс», — заявила Виктория Скрипаль.

Она подчеркнула, что ее коллега по ТСЖ «больше года вел себя неадекватно».

Журналистам в ярославской полиции подтвердили факт инцидента, заявив, что обе стороны конфликта подали заявления.

Напомним, что в марте 2018 года в британском Солсбери был отправлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Без каких-либо доказательств власти Великобритании стали обвинять в случившемся Москву. Россия категорически отрицает все обвинения, сообщает «Газета.ru».

В интервью Федеральному агентству новостей Виктория Скрипаль заявила, что считает, что ее дяди давно нет в живых. Она высказала мнение, что его тело давно кремировали. Виктория Скрипаль подчеркнула, что не общается со своими родственниками больше полугода.