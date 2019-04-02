Эксперты рассказали о последствиях гибели Филевой для авиационной отрасли

Москва, 2 апреля. В Германии 31 марта при крушении бизнес-джета погибла сооснователь S7 Airlines Наталия Филева. Одномоторный самолет рухнул в нескольких километрах от аэродрома и сгорел. После инцидента эксперты выразили свои опасения относительно того, что гибель столь сильного лоббиста отрицательно скажется на отрасли. Об этом пишет газета «Известия».

Как отметил научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов, на сегодняшний день в России больше нет такого специалиста, как она, потому что Филева умела решать важные вопросы и проблемы авиационной отрасли.

Директор научного центра ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд напомнил, что Филева обладала прекрасным умением находить поддержку и договариваться с чиновниками, а это позволяло делать много эффективных вещей для авиационной сферы. Однако он указал на то, что в компании работает сплоченная и серьезная команда, которой теперь будет руководить супруг Филевой Владислав.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиакатастрофы в Германии.

Как сообщало издание Infox.ru, акционер S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии. Самолет рухнул при заходе на посадку в немецкий аэропорт «Эгельсбах».

По информации «ФедералПресс», крушение бизнес-джета Epic-LT могло произойти из-за технических проблем.